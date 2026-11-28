Héctor García, alcalde de Guadalupe, anunció que la próxima semana solicitará licencia a su cargo para registrarse como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León.

Durante un evento público, el alcalde Héctor García explicó que su decisión surgió después de analizar la posibilidad con su familia y platicar con amistades y habitantes de la comunidad de Guadalupe.

Héctor García dejará alcaldía de Guadalupe para buscar gubernatura de Nuevo León por MC en 2027

Héctor García confirmó que buscará competir por la gubernatura de Nuevo León con Movimiento Ciudadano por lo que la próxima semana pedirá licencia sin goce de sueldo para registrarse como precandidato.

“Y hoy les quiero compartir una realidad. La próxima semana pediré licencia sin goce de sueldo para registrarme como precandidato a la gubernatura de Nuevo León”. Héctor García, alcalde de Guadalupe

En su discurso, el alcalde Héctor García reconoció que una de sus preocupaciones durante su gestión ha sido la falta de presupuesto para concretar más proyectos en beneficio de la población.

Héctor García se destapa con MC rumbo a las elecciones 2027 de Nuevo León (Héctor García García)

Sin embargo, aseguró que sus aspiraciones políticas para las elecciones 2027 representan una oportunidad para llevar sus propuestas a todo Nuevo León, entre ellas se encuentran:

Construcción de un nuevo hospital

Mejores calles y avenidas

Más espacios deportivos y escuelas

Programas de apoyo para las mujeres

Asimismo, Héctor García mencionó la posibilidad de fortalecer la movilidad en el estado, con alternativas de transporte gratuito para acercar a las personas a estaciones del Metro o paradas de autobús.

Con este pronunciamiento, Héctor García se suma a la contienda interna de Movimiento Ciudadano para definir quién será elegido para contender en la gubernatura de Nuevo León en 2027.