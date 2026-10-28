Héctor García García, alcalde de Guadalupe, manifestó su intención de buscar la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027 como aspirante de Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista con López-Dóriga, Héctor García dijo que ya está preparado para participar en el proceso interno de MC, afirmando que, si queda como candidato, será el próximo gobernador de Nuevo León.

Estamos en el juego. Siendo candidato, seguro vamos a ganar. Héctor García, alcalde de Guadalupe

Héctor García confirma sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León en 2027 con MC

El alcalde Héctor García se destapó a la gubernatura de Nuevo León y detalló que cumple con todos los requisitos para ser el candidato de MC que participe en las próximas elecciones de 2027.

Héctor García dijo que se mantiene a la espera de la convocatoria interna de MC, la cuál saldrá a finales de noviembre, adelantando que “ya tiene los documentos en mano” para hacer su registro.

Héctor García se destapa con MC rumbo a las elecciones 2027 de Nuevo León (Héctor García García)

Durante la entrevista, el alcalde de Guadalupe también reveló que conversó con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre sus aspiraciones políticas y este le expresó su respeto ante su decisión.

Al hablar sobre sus posibles adversarios rumbo a las elecciones 2027, Héctor García criticó a Adrián de la Garza, a quien identificó como “más de lo mismo” y proveniente de una alianza desgastada.

Sobre Morena, Héctor García sostuvo que el partido enfrenta disputas internas que, desde su perspectiva, limitan su peso político en Nuevo León, por lo que no serían un adversario fuerte en las próximas elecciones 2027.

Con estas declaraciones, el alcalde de Guadalupe hizo pública su intención de competir por la candidatura de MC, aunque la definición dependerá del proceso interno del partido y de la convocatoria correspondiente.