Un par de mujeres fueron detenidas luego de que se descubrió que intentaron cometer un robo de más de 10 mil pesos en mercancía de la tienda Stradivarius de San Pedro, Nuevo León.

De acuerdo con los reportes, personal de seguridad del establecimiento descubrió que las mujeres escondieron numerosas prendas bajo su propia ropa, con la intención de irse sin pagar por ellas.

Cachan a mujeres que querían robarse 10 mil pesos en mercancía de tienda Stradivarius de San Pedro

Elementos de la policía del municipio de San Pedro, Nuevo León, detuvieron a un par de mujeres que fueron sorprendidas por intentar un robo en la tienda Stradivarius de la plaza Fashion Drive.

Por medio de redes sociales se ha difundido un video que muestra los momentos en los que personal de la tienda Stradivarius de San Pedro, exhibió el modus operandi de las detenidas.

Guardia de seguridad en Fashion Drive de San Pedro #NuevoLeon detiene a fardera que pretendía robar prendas de marca. 😮 pic.twitter.com/zGWl14lwwL — Nelson Valdez (@nelvaldez) December 17, 2025

En el clip se puede ver que una de las implicadas en el intento de robo, ocultó numerosas prendas debajo de sus pantalones, con la intención de salir del establecimiento sin pagar por ellas.

Ante la mirada de los clientes, el personal de seguridad de la tienda retiró toda la mercancía que la mujer se había colocado dentro de 2 rodilleras y de la que se indica, tiene un valor de 10 mil pesos.

Policías detuvieron a mujeres que intentaron robar ropa de tienda Stradivarius de San Pedro

Al detectar el intento de robo de mercancía valuada en más de 10 mil pesos, el personal de seguridad de la tienda Stradivarius de San Pedro solicitó el apoyo de la policía municipal.

Al llegar al sitio, los elementos policiacos confirmaron los hechos y procedieron con la detención de las dos implicadas, Susana “N” de 52 años de edad y Lourdes “N” de 51 años.

“La detención se derivó del operativo Navidad Segura y en Paz, que mantiene presencia constante de elementos de la Policía de San Pedro en plazas comerciales y zonas de alta afluencia” Policía municipal de San Pedro, Nuevo León

Tras ello, las trasladaron al Ministerio Público, donde fueron puestas a disposición para que se determine su situación jurídica por la acusación del delito de robo a negocio.

Cabe resaltar que las autoridades detallaron que en el intento de robo, las imputadas querían llevarse consigo un total de 21 prendas con un costo neto de 10 mil 159 pesos.