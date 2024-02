Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, negó las transferencias al extranjero y lanzó un reto al gobernador Samuel García.

Luego de que Samuel García criticara la elección de Xóchitl Gálvez para poner a Francisco Cienfuegos como su coordinador de campaña, el priísta ya respondió.

Y es que Samuel García reprobó que Paco Cienfuegos encabece la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, cuando es acusado de desvío de recursos mediante transferencias al extranjero.

Francisco Cienfuegos niega transferencias al extranjero y reta a Samuel García

En ese contexto, el ex diputado priísta respondió a los señalamientos de Samuel García y de paso lo llamó mentiroso y poco trabajador.

“Y volvemos con la misma cantaleta de Samuel García. ¿No te cansas de tantas mentiras y tan poco trabajo?”, escribió Francisco Cienfuegos en su cuenta de X, antes Twitter.

El político acompañó su publicación de X con un video que grabó para responder al gobernador de Nuevo León, en donde criticó que haya dedicado 28 minutos a tirarle en su contra en vez de ponerse a trabajar.

Sin embargo, negó que haya realizado transferencias al extranjero y retó a Samuel García que, en caso de que se comprobaran que las hizo él, regalaría dicho dinero al DIF Capullos.

“Si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron, se comprueba que son mías, te las regalo, se las regalo al DIF Capullos para todos los niños, no únicamente para los consentidos, y también para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios”. Francisco Cienfuegos

Samuel García, gobernador de Nuevo León (Cortesía)

Francisco Cienfuegos llama a Samuel García “corrupto, mentiroso y borracho”

Además, Francisco Cienfuegos llamó a Samuel García “corrupto, mentiroso y borracho”, esto último en referencia al video que subió junto a Jorge Álvarez Maynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, en presunto estado de ebriedad.

De igual manera señaló que a pesar de las acusaciones de Samuel García, él no ha promovido amparos a su favor para evitar ser detenido, a diferencia de él que se ha protegido y a su familia también.

“Yo no soy la persona que ha promovido amparos, le recuerdo a todo Nuevo León que Samuel García promovió un amparo contra la orden de aprehensión para él, para su esposa, para su cuñada… el miedo no anda en burro”. Francisco Cienfuegos

Y volvemos con la misma cantaleta de Samuel García. ¿No te cansas de tantas mentiras y tan poco trabajo?



Nuevo León ya se dio cuenta que son solo un grupo de incompetentes que hicieron el ridículo nacional y pusieron en vergüenza a nuestro estado. Sus ataques son patadas de… pic.twitter.com/xEPlHByEDf — Paco Cienfuegos (@pacocienfuegos) February 8, 2024

¿Qué dijo Samuel García sobre Francisco Cienfuegos?

Este 8 de febrero, el gobernador Samuel García rindió una conferencia de prensa en la que se burló de Xóchitl Gálvez y su “yujab tu wok de tok” (you have to walk the talk), que significa predicar con el ejemplo.

En ese sentido, el mandatario estatal aprovechó para decirle a Xóchitl Gálvez que ponga el ejemplo y criticó su elección de designar a Francisco Cienfuegos como su coordinador de campaña.

“Pon el ejemplo, mira a quién pusiste en Nuevo León, Xóchitl, no vas a tener ni un apoyo porque pusiste a una rata para coordinarte la campaña”. Samuel García

Samuel García añadió que Francisco Cienfuegos desvió dinero a 15 países, de acuerdo con autoridades federales.

“Xóchitl Gálvez, de acuerdo contigo, pon el ejemplo: que no coordinen tu campaña tipos que se roban mil millones de pesos para esconderlos en paraísos fiscales”, escribió el gobernador en sus redes sociales. Samuel García