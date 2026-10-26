El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes convivió con alumnos de la Secundaria 94 Santos Degollado y destacó la importancia de impulsar su desarrollo integral mediante la cultural, el deporte y la convivencia durante la Semana Cultural y Deportiva en la institución.

Como parte de las actividades, los alumnos del plantel ubicado en la colonia 18 de Octubre elaboraron un altar de muertos dedicado a José Eleuterio González, conocido como Gonzalitos, con el que rindieron homenaje a una de las figuras representativas de la historia regional y fortalecieron su acercamiento a las tradiciones mexicanas.

Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado
Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Altar de muertos honra a Gonzalitos en Escobedo

José Eleuterio González fue médico, profesor, botánico, filántropo y político originario de Guadalajara quien dedicó gran parte de su vida al servicio de Monterrey, Nuevo León.

Su legado destacó por la vocación humanitaria y el compromiso con el bienestar de la población, particularmente por su labor durante la epidemia de cólera de 1833 y la atención que brindó a las personas más necesitadas.

Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado
Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Mediante el altar, los estudiantes conocieron más sobre la vida y obra de Gonzalitos, mientras promovieron la identidad cultural y la preservación de las tradiciones mexicanas dentro de su comunidad escolar.

Durante el recorrido, el alcalde Andrés Mijes visitó las instalaciones, conoció los proyectos elaborados por los jóvenes y presenció los encuentros de fútbol soccer y voleibol, actividades que fomentaron el trabajo en equipo, la disciplina y la sana convivencia.

Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado
Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Andrés Mijes destaca la importancia de la cultura y el deporte

Durante su mensaje, el alcalde de Escobedo subrayó que la cultura en la entidad y la actividad física son fundamentales para la formación integral de los jóvenes, ya que contribuyen al desarrollo personal, fomentan valores y fortalecen el tejido social.

El deporte nos aleja de los malos hábitos y la cultura fortalece nuestro espíritu, nuestro pensamiento y la creatividad.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Además, invitó a los estudiantes a continuar preparándose, desarrollar un pensamiento crítico y asumir un papel activo en la construcción del futuro de la sociedad.

Necesitamos jóvenes preparados y conscientes, que puedan pensar cómo ayudar a su país. Ustedes tienen el futuro en sus manos.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo
Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado
Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Con estas actividades, el Gobierno de Escobedo refrendó su compromiso con la educación y el desarrollo de las juventudes mediante espacios de aprendizaje, convivencia y participación que complementen la formación en las aulas.