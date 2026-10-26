El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes convivió con alumnos de la Secundaria 94 Santos Degollado y destacó la importancia de impulsar su desarrollo integral mediante la cultural, el deporte y la convivencia durante la Semana Cultural y Deportiva en la institución.

Como parte de las actividades, los alumnos del plantel ubicado en la colonia 18 de Octubre elaboraron un altar de muertos dedicado a José Eleuterio González, conocido como Gonzalitos, con el que rindieron homenaje a una de las figuras representativas de la historia regional y fortalecieron su acercamiento a las tradiciones mexicanas.

Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Altar de muertos honra a Gonzalitos en Escobedo

José Eleuterio González fue médico, profesor, botánico, filántropo y político originario de Guadalajara quien dedicó gran parte de su vida al servicio de Monterrey, Nuevo León.

Su legado destacó por la vocación humanitaria y el compromiso con el bienestar de la población, particularmente por su labor durante la epidemia de cólera de 1833 y la atención que brindó a las personas más necesitadas.

Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Mediante el altar, los estudiantes conocieron más sobre la vida y obra de Gonzalitos, mientras promovieron la identidad cultural y la preservación de las tradiciones mexicanas dentro de su comunidad escolar.

Durante el recorrido, el alcalde Andrés Mijes visitó las instalaciones, conoció los proyectos elaborados por los jóvenes y presenció los encuentros de fútbol soccer y voleibol, actividades que fomentaron el trabajo en equipo, la disciplina y la sana convivencia.

Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Andrés Mijes destaca la importancia de la cultura y el deporte

Durante su mensaje, el alcalde de Escobedo subrayó que la cultura en la entidad y la actividad física son fundamentales para la formación integral de los jóvenes, ya que contribuyen al desarrollo personal, fomentan valores y fortalecen el tejido social.

El deporte nos aleja de los malos hábitos y la cultura fortalece nuestro espíritu, nuestro pensamiento y la creatividad. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Además, invitó a los estudiantes a continuar preparándose, desarrollar un pensamiento crítico y asumir un papel activo en la construcción del futuro de la sociedad.

Necesitamos jóvenes preparados y conscientes, que puedan pensar cómo ayudar a su país. Ustedes tienen el futuro en sus manos. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes convive con estudiantes de la Secundaria 94 Santos Degollado (cortesía )

Con estas actividades, el Gobierno de Escobedo refrendó su compromiso con la educación y el desarrollo de las juventudes mediante espacios de aprendizaje, convivencia y participación que complementen la formación en las aulas.