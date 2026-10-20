El Gobierno de Escobedo a cargo de Andrés Mijes, rehabilitó el pavimento de una calle ubicada en Privadas del Carmen, en la colonia Alianza Real, con una inversión de 3 millones 54 mil pesos.

Durante la inauguración de los trabajos, el alcalde Andrés Mijes, acompañado del secretario de Obras Públicas, Martiniano Rueda, señaló que la obra beneficiará a 2 mil 300 habitantes y forma parte de las acciones municipales para mejorar las vialidades y atender las necesidades de la ciudadanía.

Los trabajos comprendieron la rehabilitación de mil 157 metros cuadrados de pavimento de concreto, con el propósito de mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito para las familias de la zona.

Esta es la forma de trabajar de la 4T Norteña, esta es la forma en la que el Gobierno de Escobedo responde a los ciudadanos. Tenemos que corresponderles con obra pública. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Escobedo rehabilita pavimento en Alianza Real (cortesía)

Andrés Mijes señala 18 fugas de agua en Alianza Real

Durante su mensaje, el alcalde de Escobedo abordó la problemática de las fugas de agua en Alianza Real y llamó a Agua y Drenaje de Monterrey a atenderlas, al advertir que pueden afectar la infraestructura vial que acaba de rehabilitar el municipio.

El alcalde Andrés Mijes afirmó que existen 18 fugas activas en el sector y cuestionó la falta de atención a esta problemática.

Lamentablemente hay alguien que no está haciendo su chamba, es Agua y Drenaje, tiene 18 fugas activas en La Alianza. No podemos permitir que mientras el municipio hace bien las cosas, con pavimento de concreto, ellos no hagan bien su trabajo y sus fugas nos afecten. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Escobedo rehabilita pavimento en Alianza Real (cortesía)

Obra pública busca mejorar la movilidad en Escobedo

Con esta intervención, el Gobierno municipal busca mejorar las condiciones de las vialidades de Alianza Real y contribuir a una movilidad más segura y eficiente para sus habitantes.

Escobedo rehabilita pavimento en Alianza Real (cortesía)

La rehabilitación forma parte de las acciones de infraestructura vial en Escobedo, mientras que el llamado a Agua y Drenaje de Monterrey se centra en atender las fugas que, de acuerdo con lo señalado por el alcalde, podrían deteriorar el pavimento rehabilitado.