El gobierno de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, mantiene su apoyo a las familias afectadas por el incendio registrado en la colonia Alianza Real, el cual provocó la pérdida de viviendas.

Por instrucción del alcalde, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, realizó un recorrido en la zona afectada junto con personal del DIF Municipal, Concertación Social y Protección Civil, para coordinar acciones y dar seguimiento a las necesidades de las familias.

Escobedo brinda atención inmediata a familias afectadas por incendio

Desde el primer momento del incidente, ocurrido en la Privada Castillo de Chapultepec, autoridades municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y conocer de primera mano la situación de las personas afectadas.

Durante la visita, se entregaron apoyos emergentes como despensas, cobijas, colchonetas y útiles escolares, con el objetivo de brindar atención inmediata a quienes resultaron afectados.

El municipio informó que continuará gestionando los apoyos necesarios para garantizar una atención integral y contribuir a la recuperación de las familias.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de respaldar a la ciudadanía en situaciones de emergencia, especialmente en momentos críticos.