Con el objetivo de fortalecer la coordinación, la disciplina y el trabajo en materia de seguridad en Escobedo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó el primer Biatlón “Bicentenario Mariano Escobedo”, evento que reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Además, se llevó a cabo una premiación de elementos de seguridad que sobresalieron por su destreza, preparación y capacidad operativa ante emergencias en el municipio.

Biatlón Bicentenario Mariano Escobedo impulsa profesionalización policial

El evento estuvo encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, y por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Antonio Zavala, donde se destacó la importancia de realizar este tipo de ejercicios para fortalecer la capacitación de los elementos de seguridad, con el objetivo de que tengan la capacidad para responder, la disciplina para actuar y la preparación para asumir su cargo con responsabilidad.

Escobedo realizó el primer Biatlón Bicentenario Mariano Escobedo con corporaciones de seguridad (cortesía)

En la primera edición del Biatlón participaron 33 oficiales de distintas corporaciones, quienes se sometieron a pruebas físicas de carrera, ejercicios de tiro y de manejo de armas de fuego en distancias de 10 y 20 metros, actividades con las que se evaluó la precisión y capacidad de reacción. En este encuentro participaron elementos de:

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo, a través de sus agrupamientos TOP y Proximidad

Elementos de la Guardia Nacional

Fuerza Civil

Fiscalía General del Estado

Policías municipales de Monterrey, Santa Catarina, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro y Pesquería

Escobedo realizó el primer Biatlón Bicentenario Mariano Escobedo con corporaciones de seguridad (cortesía)

El Biatlón “Bicentenario Mariano Escobedo” se llevó a cabo en el Campo de Tiro Real, el cual es considerado uno de los más modernos del área metropolitana. Tras la realización de estos ejercicios, se realizó la ceremonia de premiación de la siguiente manera:

Primer lugar: Grupo Top de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo

Segundo lugar: Fiscalía General de Justicia de Nuevo León

Tercer lugar: Guardia Nacional

Escobedo realizó el primer Biatlón Bicentenario Mariano Escobedo con corporaciones de seguridad (cortesía)

Con estas actividades, el gobierno de Escobedo fortalece su coordinación interinstitucional, fomenta la sana convivencia y refuerza la confianza entre corporaciones, acciones alineadas con la 4T Norteña para trabajar por un municipio más seguro para las familias regiomontanas.