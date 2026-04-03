El municipio de General Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, realizó una jornada de atención animal en la colonia Palmiras mediante la brigada “Huellas que Transforman”, con el objetivo de acercar servicios veterinarios gratuitos y promover el bienestar de mascotas con hogar y animales en situación de calle.

Escobedo impulsa bienestar animal con servicios gratuitos

La actividad se desarrolló en la Capilla María Desatanudos, donde habitantes acudieron desde temprana hora con perros y gatos para recibir atención preventiva. Vecinos trasladaron a sus mascotas en transportadoras, con correa o en brazos, además de llevar animales comunitarios para su valoración.

Andrés Mijes fortalece políticas de bienestar animal (cortesía)

Durante el recorrido, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, y la directora de Protección y Bienestar Animal, Wendy Rugerio, supervisaron la jornada y destacaron la importancia de acercar estos servicios a las colonias.

Entre los servicios ofrecidos se incluyeron vacunación antirrábica, desparasitación, aplicación de tratamientos contra pulgas y garrapatas, así como baños garrapaticidas para perros y gatos que lo requerían. Además, se brindó orientación a los dueños sobre cuidados básicos y prevención de enfermedades.

Andrés Mijes fortalece políticas de bienestar animal (cortesía)

Vecinos de la colonia también participaron llevando animales sin dueño fijo, lo que permitió ampliar la cobertura de atención y contribuir a la salud de la comunidad. Estas acciones buscan prevenir padecimientos, reducir riesgos sanitarios y mejorar la calidad de vida de las mascotas.

El gobierno municipal señaló que continuará llevando la brigada “Huellas que Transforman” a distintos sectores, con el propósito de impulsar políticas públicas incluyentes y reforzar el bienestar animal.