El municipio de Escobedo consolida su crecimiento urbano y económico con el avance del proyecto Canadá City, un desarrollo estratégico que busca transformar a la ciudad en un nuevo referente turístico, comercial y de negocios. El alcalde Andrés Mijes encabezó la supervisión del complejo ubicado en el cruce de avenida Sendero y Carretera a Colombia.

Durante el recorrido, autoridades municipales y representantes del sector inmobiliario constataron el avance de la obra, la cual forma parte de un plan integral que contempla, en etapas posteriores, espacios comerciales, zonas públicas y una infraestructura urbana moderna, diseñada bajo criterios de sustentabilidad y movilidad eficiente.

Canadá City detonará turismo, empleos y derrama económica en Escobedo

El mandatario señaló que la próxima apertura del hotel de alta gama permitirá ampliar la oferta de hospedaje de nivel internacional, atrayendo visitantes nacionales e internacionales, así como eventos empresariales y turísticos de gran escala.

De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de infraestructura tendrá un impacto directo en la generación de empleos, tanto durante su construcción como en su operación, además de favorecer una mayor derrama económica en sectores como restaurantes, comercios y servicios locales.

Canadá City se consolida como proyecto estratégico para Escobedo (Cortesía)

Andrés Mijes subrayó que el desarrollo de Canadá City responde a una visión de crecimiento ordenada que busca elevar la competitividad de Escobedo, posicionando al municipio como una entidad preparada para recibir inversiones estratégicas y eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026.

Andrés Mijes destaca modelo de desarrollo de la 4T Norteña

El proyecto Canadá City se inscribe en el modelo de desarrollo impulsado por la llamada 4T Norteña, que promueve la llegada de inversiones privadas con un enfoque de Crecimiento Equitativo, donde el progreso económico se acompaña de bienestar social y planeación urbana responsable.

Este esquema ha permitido que Escobedo se consolide como un polo atractivo para inversionistas, al ofrecer certeza jurídica, conectividad estratégica y servicios modernos, fortaleciendo su papel dentro del corredor industrial y logístico del norte del país.

Con la implementación de desarrollos mixtos como Canadá City, Escobedo avanza hacia un modelo urbano más competitivo, sostenible y funcional, orientado tanto a mejorar la calidad de vida de sus habitantes como a atraer turismo y nuevas oportunidades de negocio.