El municipio de Escobedo, Nuevo León, se prepara para albergar el Costco más grande de México y de toda Latinoamérica, un megaproyecto comercial que registra un avance significativo y que tiene previsto abrir sus puertas a en mayo del 2026.

El alcalde Andrés Mijes realizó un recorrido de supervisión por la obra, acompañado por Eduardo Rueda, representante del Costco, así como por responsables del desarrollo, para constatar los avances del complejo ubicado sobre la avenida Sendero, a la altura de Privadas de Anáhuac.

Costco en Escobedo presenta un avance del 70%

Durante la visita, el alcalde señaló que la construcción presenta un avance del 70%, lo que confirma que el proyecto avanza conforme a lo programado y que pronto se traducirá en nuevos empleos y una mayor oferta de servicios para la población.

Escobedo será sede del Costco más grande de América Latina (Cortesía)

Durante su mensaje, Mijes destacó que la llegada de Costco representa una oportunidad estratégica para el crecimiento económico del municipio, al fortalecer su vocación comercial y consolidarlo como un polo de desarrollo dentro del Área Metropolitana de Monterrey.

Asimismo, aseguró que la prosperidad va más allá de la instalación de grandes tiendas, ya que este desarrollo contempla la generación de 2 mil empleos directos e indirectos.

Andrés Mijes señaló que la 4T Norteña, basada en seguridad jurídica, trámites digitales y acompañamiento permanente a inversionistas, ha sido clave para atraer proyectos de alto impacto como Costco. Estas políticas han permitido que Escobedo se consolide como un epicentro logístico y comercial a nivel nacional.

El nuevo Costco se edifica sobre una superficie de siete hectáreas y contempla una inversión aproximada de 100 millones de dólares. El complejo contará con una tienda de 20 mil metros cuadrados, un estacionamiento de 35 mil metros cuadrados y una gasolinera de una hectárea, lo que lo convierte en la sucursal más grande de la cadena en América Latina.