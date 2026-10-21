El municipio de Escobedo, reforzó las labores de limpieza, supervisión y delimitación de áreas de riesgo en los panteones municipales, como parte de los preparativos para recibir a las familias durante las celebraciones del Día de Muertos 2026.

El secretario técnico de Gabinete en Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, informó que personal de Servicios Públicos y elementos de Protección Civil realizaron recorridos de inspección para revisar las condiciones de los cementerios y prevenir accidentes.

Las visitas se llevaron a cabo en el panteón Divina Trinidad, ubicado en la carretera Monterrey-Torreón, en la colonia Ricardo Flores Magón, y en el panteón Jardín del Edén, localizado sobre la avenida Raúl Caballero, en la colonia Los Olivos.

Durante los recorridos, el personal de Servicios Públicos realizó trabajos de limpieza en las áreas interiores y exteriores de ambos cementerios.

Escobedo prepara panteones municipales

Protección Civil delimita tumbas de riesgo en Escobedo

Como parte de las medidas de prevención, elementos de Protección Civil de Escobedo inspeccionan cada año los panteones municipales para identificar tumbas que puedan representar un peligro para las personas visitantes.

Cuando se detectan áreas de riesgo, estas se acordonan para evitar accidentes durante la afluencia de familias que acuden a visitar a sus seres queridos.

La administración municipal recomendó a quienes visiten los cementerios respetar los acordonamientos, evitar sentarse o caminar sobre las tumbas y mantener vigilados a los menores de edad.

Escobedo prepara panteones municipales

¿Dónde reportar accidentes en los panteones de Escobedo?

El municipio informó que las personas pueden comunicarse con Protección Civil en caso de accidentes o situaciones que requieran atención. El número de contacto para realizar reportes es el 81 8397 2911.

Con estas acciones, el gobierno de Escobedo busca mantener los panteones municipales en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad durante el Día de Muertos, además de reducir los riesgos para las familias que acudan a los cementerios.