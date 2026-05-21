El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, inauguró dos proyectos de alto impacto en las colonias Alianza Real y Villas de San Francisco, donde se reconstruyeron más de 10 mil metros cuadrados de pavimento como parte de la estrategia de infraestructura impulsada por el gobierno municipal.

Durante el recorrido por las nuevas vialidades, el mandatario destacó que estas acciones forman parte del modelo de gestión conocido como la 4T Norteña, con el que se busca priorizar obras públicas enfocadas en resolver necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Andrés Mijes impulsa obras de movilidad y conectividad

Uno de los proyectos se realizó en la colonia Villas de San Francisco, donde se modernizaron 3 mil 440 metros cuadrados de la Avenida Águila Real mediante concreto hidráulico, material que ofrece mayor durabilidad y resistencia al tránsito pesado.

4T Norteña fortalece infraestructura urbana en Escobedo (cortesía)

Además, en Antiguo Camino a San Miguel se rehabilitaron más de 7 mil 500 metros cuadrados de carpeta asfáltica, una vialidad clave para la conectividad del sector y utilizada diariamente por miles de automovilistas y transporte público.

El gobierno municipal señaló que ambas obras permitirán traslados más ágiles, seguros y eficientes para quienes viven o circulan por esta zona del municipio.

4T Norteña fortalece infraestructura urbana en Escobedo (cortesía)

Andrés Mijes afirmó que la administración busca destinar los recursos públicos a proyectos que tengan impacto directo en las colonias y que respondan a necesidades reales de movilidad urbana.

Con estas acciones, el gobierno de Escobedo mantiene su apuesta por fortalecer la infraestructura vial y atender el crecimiento urbano del municipio, especialmente en sectores con alta densidad poblacional y flujo vehicular.