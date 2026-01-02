El gobierno de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, inició este 2 de enero el cobro del Impuesto Predial 2026 con una estrategia que combina descuentos, incentivos y facilidades de pago para reconocer a los contribuyentes cumplidos y fortalecer las finanzas municipales.

Desde las primeras horas, decenas de ciudadanos acudieron a la Torre Administrativa para aprovechar los beneficios por el pronto pago. De acuerdo con el secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, Jaime Zurricanday, hubo contribuyentes que comenzaron a formarse desde la tarde del jueves, convencidos de que su pago se traduciría en mejores servicios públicos.

Escobedo premia a contribuyentes cumplidos con el cobro del pago Predial 2026

Entre los ciudadanos en realizar su pago, destacó Guillermo, vecino de la colonia Fomerrey 52, quien llegó junto a su esposa desde las 15:00 horas del jueves para asegurar los descuentos e incentivos.

Escobedo fortalece los servicios públicos mediante el pago del Impuesto Predial (Cortesía )

Además, el municipio anunció un incentivo adicional para los primeros 25 mil contribuyentes, quienes recibirán servicio de asistencia funeraria que cubre al titular del predio, su cónyuge y sus hijos.

Además, se dio a conocer que durante enero, los ciudadanos podrán acceder a 15% de descuento en el pago del Predial, además de 50% en rezagos y 100% en recargos. En febrero, los beneficios serán de 10% en Predial, 30% en rezagos y 80% en recargos; mientras que en marzo se otorgará 5% en Predial, 20% en rezagos y 50% en recargos.

Para facilitar el trámite, el Gobierno Municipal habilitó 14 módulos distribuidos en centros comerciales, unidades deportivas, instalaciones municipales y un módulo Drive Thru en Divertiparque:

Torre Administrativa (CIACE), de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Sábado y domingo de 9:00 a 14:00 horas

DIF Municipal, Avenida Raúl Salinas, Colonia Celestino Gasca, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. Sábado y domingo de 9:00 a 14:00 horas

Drive Thru Divertiparque, sin la necesidad de bajarse de su automóvil, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. Sábado y domingo de 9:00 a 14:00 horas

Secretaría de Seguridad Ciudadana, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Sábado de 8:00 a 16:00 horas y domingo de 9:00 a 14:00 horas

Módulo Plaza Sendero, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Sábado y domingo de 9:00 a 14:00 horas

Módulo Plaza Bella Anáhuac, de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas. Sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas

Módulo Plazas Outlet (Oficina de Pasaportes), de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Sábado y domingo cerrado

Centro DIF, en calle Blas Chumacero, Colonia Fernando Amilpa, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Sábado y domingos de 9:00 a 14:00 horas

Centro DIF Alianza Real, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Sábado y domingos de 9:00 a 13:00 horas

Parque Lineal Las Torres, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas. Sábado y domingo de 9:00 a 14:00 horas

