El gobierno municipal de Escobedo informó que, a partir de este miércoles, se realizará el cierre temporal del entronque de las carreteras Colombia y Monclova debido a la continuación de los trabajos del Distribuidor Vial Triángulo Norte, una de las obras estratégicas de movilidad para la región.

Gobierno de Escobedo anuncia cierre temporal por avances de obra vial

La administración municipal detalló que este cierre permitirá avanzar en la colocación de tres mil 200 metros cuadrados de pavimento hidráulico, intervención que se llevará a cabo a la altura de La Rotonda como parte del proceso de modernización de la zona.

Escobedo avanza en la modernización del Distribuidor Vial Triángulo Norte (Cortesía)

Con el objetivo de mantener la circulación y reducir afectaciones a los automovilistas, se habilitará una adecuación vial provisional que permitirá el flujo continuo en dirección norte–sur sobre la carretera a Colombia.

Escobedo habilita rutas alternas

Como ruta alterna, se habilitará una vía paralela a la ya existente. Los conductores que viajen en sentido norte–sur deberán avanzar hasta San José de los Sauces, punto donde podrán desviarse. Quienes necesiten dirigirse hacia el área del Moll del Yonkee deberán girar a la izquierda en ese mismo punto para reincorporarse a su trayecto habitual.

Autoridades señalaron que estas acciones buscan mejorar la seguridad y resistencia de la superficie de rodamiento, beneficiando tanto a vehículos de carga como a automovilistas que utilizan diariamente esta conexión regional.

Escobedo avanza en la modernización del Distribuidor Vial Triángulo Norte (Cortesía)

El cierre forma parte de la siguiente etapa del proyecto integral del Distribuidor Vial Triángulo Norte, infraestructura que fortalecerá la conectividad con municipios del norte del estado y reducirá tiempos de traslado.

El municipio hizo un llamado a conducir con precaución en la zona intervenida y mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales para conocer actualizaciones sobre el avance de la obra y las rutas alternas.