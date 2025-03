Samuel García, gobernador de Nuevo León, se hizo viral luego de comparar la entidad que gobierna con las condiciones e infraestructura de Estados Unidos.

En una transmisión en vivo en redes sociales, Samuel García dijo que en Estados Unidos “son más como nosotros los norteños”, en referencia a la supuesta postura de ciudadanos de Nuevo León respecto al transporte público.

Sus declaraciones recibieron críticas en redes sociales, donde se cuestionó el posicionamiento del gobernador, así como su insistencia en compararse con el vecino país del norte.

Además, el gobernador pidió a la población apoyar los programas de gobierno y tener corresponsabilidad para resolver la crisis de transporte público.

El pasado 3 de marzo, Samuel García aseguró que la crisis del transporte público y el tráfico en Nuevo León se debe a la bonanza de la entidad.

Según el gobernador, los resultados de la encuesta “Cómo Vamos NL” sobre tráfico y medio ambiente mostró que los neoleoneses prefieren comprarse un auto propio a usar el transporte público.

Si bien del gobierno anterior a la mitad del suyo aumentó un 10% el uso del transporte público en la entidad, del 20% durante el sexenio de Jaime Rodríguez, El Bronco, al 30% al corte de los 3 años del gobierno de García, la matrícula de autos también incrementó.

De acuerdo con Samuel García, en ciudades como Guadalajara o la CDMX hay una “fuerte costumbre del uso de transporte público”, donde el 70% de la población lo usa.

Sin embargo, “aquí en Nuevo León o la costumbre norteña está a la inversa” pues sólo el 30% de la población usa el transporte público, mientras que el 70% prefiere usar su auto para sus traslados.

Por otra parte, señaló que en los últimos 10 años la población en la entidad incrementó en un 50%, pues pasó de 4 a 6.4 millones de habitantes.

Por ello, “todo el mundo estamos haciendo más tiempo en el tráfico”, pues está correlacionado el crecimiento de la población con la compra de autos y, por ende, el incremento del tiempo de traslados.

“Imagínense la misma ciudad con las mismas calles, porque no hay más espacio, con el 50% más de gente y cada una con su carro”

Samuel García aseguró que, a diferencia de la tendencia europea, Estados Unidos y Nuevo León tienen coincidencias en cuanto a la movilidad y la crisis de transporte público.

Esto debido a que en Europa se tiene un promedio de 3 pasajeros por auto, mientras que en Estados Unidos la cifra es de 2.2.

“En Estados Unidos, que son más como nosotros los regios, casi no usan transporte público, vayan por ejemplo a Dallas o a Houston, no van a ver rutas de camiones, no van a encontrar metro, allá el incentivo es carriles…colapsan las calles de tantos carros, pero ojo, el índice de pasajeros en estados unidos es de 2.2 personas por carro, en Europa se estiman 3”

Samuel García