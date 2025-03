Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel Garcia, decidió tomarse un d-tox de las redes sociales luego de exhibir mensajes de odio y amenazas de muerte contra ella y su familia.

En redes sociales, particularmente en Instagram, Mariana Rodriguez exhibió mensajes en los que deseaban cosas negativas a ella su familia, entre ellas la muerte, por lo que decidió retirarse por hoy.

Fueron varias las historias que le respondieron en las que compartía qué películas que ve con su hija, buscando alimentos en la despensa, cocinando y más, cuyo contenido tendría el principal objetivo de recriminarle su pertenencia a la política y tener una vida de riqueza .

Ello coincide tan solo horas después con el episodio en el que promocionó un purificador de aire y le llovieron críticas de todo tipo, aunque algunos la defendieron diciendo que era una colaboración.

Ante la recurrencia de los mensajes de odio, Mariana Rodríguez subió más mensajes señalando que normalmente no le importan mensajes de odio, pero en esta ocasión sí.

“Estos días no he andado al cien y y no quiero estar leyendo esto hoy … normalmente no me afecta, hoy sí”

Mariana Rodríguez