A través de sus redes sociales, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ de 67 años de edad, y exgobernador de Nuevo León publicó un video de un posible OVNI en Icamole.

En el video de un posible OVNI en Icamole en el que se puede ver varias imágenes de un objeto de luz rondando por el monte, lo que resulta impresionante para los internautas.

Sin embargo, para El Bronco y exgobernador de Nuevo León, no pareció así, pues hasta bromeó con “invitarle las caguamas”.

“¿Raza, me mandaron este video, qué se hace en estos casos? ¿Alguien que sepa de estos asuntos? Que anda muy cerca del rancho. ¿Será prudente invitarle unas caguamas?”. El Bronco

Por lo que entre los comentarios del video de posible OVNI en Icamole que compartió el exgobernador de Nuevo León, internautas apuntaron que no se trata de seres del espacio.

Al asegurar que lo que se ve en el video de posible OVNI en Icamole son gases conocidos como “fuegos fatuos” , los cuales suelen aparecen en cerros, pantanos y demás.

Debido a la descomposición de fósforo y gases, por lo que al reaccionar con el oxígeno del aire, pueden encenderse espontáneamente , generando pequeñas llamas que flotan o se mueven lentamente, como en el video.

Jaime Maussan comparte video del OVNI de Jaime Rodríguez

Luego de que Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León compartió el video del OVNI, hasta el experto ufólogo, Jaime Maussan de 72 años, se enteró.

Por lo que hasta Jaime Maussan compartió en su cuenta de X (antes Twitter) el video del OVNI de Jaime Rodríguez, asegurando que se trataba de “impresionantes imágenes”.

“El ex Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez (El Bronco) publicó en su cuenta oficial, una serie de impresionantes grabaciones, que muestran a un orbe naranja. Y él afirma que apareció cerca del “rancho en Icamole”. ¿Qué les parece?” Jaime Maussa

Pese a lo impresionante de las imágenes de posible OVNI en Icamole, los comentarios de los internautas a Jaime Maussan coincidieron que no se trata de un objeto volador no identificado, pues al igual son gases de la tierra.