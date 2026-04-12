La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 207VG/2026 dirigida a la Secretaría de Marina para que lleve a cabo la reparación del daño a una víctima de tortura en el estado de Nuevo León.

Lo anterior, luego de que la CNDH acreditó que elementos de la Marina cometieron actos de tortura física y psicológica en contra de un hombre que fue detenido en 2010 durante un operativo en Monterrey, Nuevo León.

Operativo de la Marina (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO / José Betanzos Zárate )

CNDH pide a Marina colaborar con autoridades tras acreditar actos de tortura a un detenido en Nuevo León en 2010

A través de un comunicado, la CNDH dio a conocer que, derivado de una denuncia presentada en 2023, la Marina repare el daño cometido a un hombre que fue víctima de tortura por parte de sus elementos en el año 2010.

Según la denuncia, la víctima fue retenida por la Marina en un domicilio de Monterrey y luego trasladado a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lapso de tiempo en el que sufrió los abusos.

Las investigaciones arrojaron que transcurrieron 27 horas desde su detención y hasta su presentación ante un juez, determinando así que personal naval cometió graves violaciones a la integridad personal de un ciudadano.

Por tal motivo, la CNDH ordenó a la Marina que también deberá colaborar en la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de deslindar responsabilidades entre los elementos que participaron en su detención.

Aunado a ello, la Marina deberá emitir una circular entre su personal en activo en Monterrey, Nuevo León, para que estos cumplan con la promoción, el respeto, la protección y garanticen los derechos humanos de la ciudadanía.