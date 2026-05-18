Andrés Mijes y la presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, anunciaron la apertura de nuevas oficinas de atención en Escobedo, con el objetivo de acercar los servicios de derechos humanos a habitantes del municipio y zonas aledañas.
La nueva sede permitirá que las personas ya no tengan que trasladarse hasta el centro de Monterrey para presentar quejas, solicitar orientación o acceder a los distintos servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
Escobedo fortalece atención ciudadana y acceso a los derechos humanos
El alcalde Andrés Mijes destacó que el crecimiento acelerado de la zona metropolitana de Monterrey exige coordinación entre instituciones, cercanía con la ciudadanía y una visión enfocada en el respeto a los derechos humanos para responder de manera eficiente a las necesidades de la población.
También señaló que este tipo de colaboración contribuye al bienestar compartido y al modelo de crecimiento equitativo impulsado a nivel nacional. Asimismo, reiteró que en Escobedo se busca mantener los servicios y las instituciones más cerca de la ciudadanía.
Con la apertura de estas oficinas, el municipio y la CEDHNL reforzarán las acciones para facilitar el acceso a mecanismos de atención, orientación y acompañamiento en materia de derechos humanos.
Nuevas oficinas de la CEDHNL ofrecerán servicios gratuitos en Escobedo
Entre los servicios gratuitos que ofrecerá la nueva sede se encuentran la recepción y atención de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, orientación y asesoría jurídica, así como atención prioritaria para grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, se realizarán actividades de acompañamiento ciudadano, promoción, capacitación y difusión de derechos humanos para fortalecer la cultura de respeto e inclusión en la comunidad.
Con esta nueva oficina, la CEDHNL ampliará su presencia en la zona metropolitana y buscará ofrecer una atención más cercana, eficiente y oportuna, facilitando el acceso de la población a herramientas de defensa y protección bajo principios de igualdad y no discriminación.