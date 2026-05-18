Andrés Mijes y la presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, anunciaron la apertura de nuevas oficinas de atención en Escobedo, con el objetivo de acercar los servicios de derechos humanos a habitantes del municipio y zonas aledañas.

La nueva sede permitirá que las personas ya no tengan que trasladarse hasta el centro de Monterrey para presentar quejas, solicitar orientación o acceder a los distintos servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Escobedo fortalece atención ciudadana y acceso a los derechos humanos

El alcalde Andrés Mijes destacó que el crecimiento acelerado de la zona metropolitana de Monterrey exige coordinación entre instituciones, cercanía con la ciudadanía y una visión enfocada en el respeto a los derechos humanos para responder de manera eficiente a las necesidades de la población.

También señaló que este tipo de colaboración contribuye al bienestar compartido y al modelo de crecimiento equitativo impulsado a nivel nacional. Asimismo, reiteró que en Escobedo se busca mantener los servicios y las instituciones más cerca de la ciudadanía.

Con la apertura de estas oficinas, el municipio y la CEDHNL reforzarán las acciones para facilitar el acceso a mecanismos de atención, orientación y acompañamiento en materia de derechos humanos.

Escobedo contará con oficinas de la CEDHNL para atención en derechos humanos. (Cortesía)

Nuevas oficinas de la CEDHNL ofrecerán servicios gratuitos en Escobedo

Entre los servicios gratuitos que ofrecerá la nueva sede se encuentran la recepción y atención de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, orientación y asesoría jurídica, así como atención prioritaria para grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, se realizarán actividades de acompañamiento ciudadano, promoción, capacitación y difusión de derechos humanos para fortalecer la cultura de respeto e inclusión en la comunidad.

Con esta nueva oficina, la CEDHNL ampliará su presencia en la zona metropolitana y buscará ofrecer una atención más cercana, eficiente y oportuna, facilitando el acceso de la población a herramientas de defensa y protección bajo principios de igualdad y no discriminación.