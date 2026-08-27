La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) reconoció el esfuerzo del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García por las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad en el estado a través de la Mesa Semanal de Paz.

Por medio de un comunicado firmado por la delegada de CANACAR en Monterrey, Melissa Tamez Cardenas, el vicepresidente Regional Noreste, Eric Peñalver Serna resaltó la importante disminución en los índices de inseguridad que afectan a transportistas, operadores y empresas.

Para quienes formamos parte del sector del autotransporte de carga, resulta especialmente importante reconocer los avances alcanzados en Nuevo León en materia de seguridad. La importante disminución en los índices de inseguridad que afectan a nuestros transportistas, operadores y empresas representa un resultado que valoramos profundamente y que refleja el trabajo coordinado entre autoridades, organismos empresariales y sociedad. Eric Peñalver Serna, vicepresidente Regional Noreste

CANACAR destaca coordinación en materia de seguridad

La CANACAR consideró que los resultados alcanzados en Nuevo León son muestra de que la comunicación permanente y la coordinación entre autoridades, organismos empresariales y sociedad pueden generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas.

De igual manera, el vicepresidente Regional Noreste, Eric Peñalver Serna reiteró su disposición para fortalecer el trabajo en conjunto encaminado a prevenir y combatir cualquier acto de corrupción que pudiera presentarse en los diferentes puntos y localidades de Nuevo León.

En este sentido, expresó que su sector mantiene un firme compromiso con la legalidad, transparencia y la denuncia, por lo que puntualizó que la coordinación permanente con las autoridades es fundamental para garantizar las condiciones de operación cada vez más seguras, eficientes y competitivas.

Reconocen atención a las necesidades del sector

El vicepresidente Regional Noreste, Eric Peñalver Serna distinguió que Nuevo León se ha caracterizado por su liderazgo, cultura de trabajo y capacidad para generar acuerdos entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, a su vez, reconoció y agradeció la capacidad del gobierno del estado por su disposición permanente para escuchar y atender las necesidades del sector de Autotransporte de Carga.