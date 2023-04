El cuerpo sin vida de Bionce Amaya fue localizado el 14 de abril de 2023 en China, Nuevo León. El alcalde del municipio aseguró que la joven se cayó de un carro que circulaba a exceso de velocidad.

Raúl Karr Vázquez, alcalde de China, habló en entrevista con Azucena Uresti del caso: “Lo que se sabe es que esta muchachita andaba con un joven y, al dar vuelta en una esquina, la puerta se abre y ahí fue donde se golpeó la pobre”.

El funcionario prefirió no decir el nombre del joven que acompañó a Bionce Amaya, pero aseguró que intentó llevarla a a una clínica, donde nadie los atendió, y después abandonó el cuerpo de la joven.

“Al final, no sé, se acobardó, se arrepintió y la fue a dejar al sitio dónde la localizaron. En la clínica no encontró alguien que lo apoyara. Sí se bajó, pero no halló nadie en la clínica, no había nadie, la vuelve cargar y la sube”, dijo.

El alcalde habló de la existencia de un video, con el cual la Fiscalía de Justicia identificó al conductor.

Nuevo León no fue uno de los 5 estados más peligrosos en febrero de 2023.

Bionce Amaya Cortez, víctima de feminicidio en Nuevo León (especial)

¿Qué le pasó a Bionce Amaya?

Bionce Amaya, residente de Texas, Estados Unidos, viajó a Nuevo León para pasar las vacaciones de Semana Santa con unos amigos. Sin embargo, fue vista por última vez en el municipio de China el 9 de abril.

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado el 14 de abril en un rancho ubicado del municipio de General Bravo, Nuevo León. Se trató de la tercera propiedad cateada para realizar la búsqueda de la joven.

“Sus amistades me dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, México y que no recuerdan muy bien qué ropa tenía puesta”, dijo la hermana de Bionce Amaya.

“La última vez que se comunicó con mi mamá fue en la noche el domingo y ya después no le entran los mensajes y se tenía que regresar a Mission el lunes temprano”, agregó con preocupación.

Dos días después la Fiscalía General de Justicia confirmó la localización del cuerpo sin vida de Bionce Amaya, gracias a los exámenes de ADN:

“Se logró la identificación de dicha cuerpo ya que tanto por su vestimenta y sus características fue reconocido por un medio hermano de la víctima… estando aún pendiente el resultado del análisis pericial de ADN, que se obtendrá en cuanto se termine de procesar científicamente la muestra recolectada”. Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los 5 estados más peligrosos de México en febrero de 2023

El Gobierno Federal presentó un reporte mensual de los 5 estados más peligrosos de México en febrero de 2023, por delitos de fuero federal y fuero común.

Los estados más peligrosos se suscriben a delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos. Solo uno registró más de 200 en este periodo.

Guanajuato es el más peligroso de estos 5 estados en febrero de 2023. La lista completa de homicidios dolosos quedó así:

Guanajuato: 229

Estado de México: 186

Chihuahua: 150

Baja California: 142

Michoacán: 119

En cuanto a la cantidad de víctimas de homicidios dolosos (no confundir con el dato anterior), la lista es la siguiente:

Guanajuato: 262

Estado de México: 220

Chihuahua: 182

Jalisco: 176

Baja California: 166