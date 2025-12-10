Andrés Mijés participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, realizada en la Ciudad de México, donde destacó que la colaboración permanente entre los distintos niveles de gobierno ha permitido resultados positivos para Escobedo.

Andrés Mijés refrenda compromiso con la Estrategia Nacional de Seguridad

Durante su intervención, el alcalde señaló que en Escobedo se ha logrado una reducción superior al 40% en los delitos de alto impacto, gracias a la coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por el secretario Omar García Harfuch.

Andrés Mijes subrayó que el trabajo conjunto es esencial para avanzar hacia un país más seguro y recordó que Escobedo es el único municipio de Nuevo León con una corporación policial que cuenta con la Triple Acreditación Internacional CALEA.

El reconocimiento avala los altos estándares en profesionalización, protocolos operativos, transparencia y atención ciudadana.

Andrés Mijes reafirma apoyo a la Estrategia Nacional de Seguridad. (Cortesía)

En el encuentro participaron representantes de más de 50 municipios con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional, compartir experiencias y consolidar acciones de prevención, inteligencia y respuesta que mejoren las condiciones de seguridad a nivel local y nacional.

También se presentaron modelos exitosos de seguridad, herramientas tecnológicas y esquemas de coordinación interinstitucional que han contribuido a disminuir indicadores delictivos en diversas regiones.