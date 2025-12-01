Desde el Congreso de Nuevo León, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó una solicitud formal para que el nombre del héroe nacional, General Mariano Escobedo, sea inscrito con Letras Áureas en el Muro de Honor del Recinto Legislativo.

“Venimos a presentar una iniciativa para inscribir con letras de oro el nombre del general Mariano Escobedo aquí en el Congreso del Estado en la sala de sesiones, el motivo es que el próximo año, el 16 de enero se celebra el 200 aniversario de su natalicio” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Alcalde Andrés Mijes entrega propuesta para honrar a Mariano Escobedo

Andrés Mijes detalló que esta iniciativa es para conmemorar el bicentenario del natalicio del militar, que se llevará a cabo el 16 de enero.

Asimismo, explicó la importancia de reconocer a uno de los personajes más relevantes de la historia del norte del país, cuya contribución fue clave en la defensa de la República y en la consolidación del Estado mexicano.

Alcalde Andrés Mijes entrega propuesta para honrar a Mariano Escobedo (Cortesía)

Durante su mensaje estuvo acompañado por el Coordinador de la Bancada de Morena en el Congreso Local, Mario Soto, así como por la Vicecoordinadora Berenice Martínez y la diputada Anylú Bendición Hernández.

Con estas acciones, el gobierno de Andrés Mijes busca brindar acciones culturales, educativas y cívicas en el marco del natalicio de Mariano Escobedo.