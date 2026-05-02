El alcalde Andrés Mijes hizo un llamado directo a autoridades para concluir proyectos pendientes en Nuevo León, al señalar que la ciudadanía necesita resultados concretos y no obras a medias que afectan la movilidad y el desarrollo.

Durante una jornada de reforestación en la colonia Las Encinas, el alcalde criticó la existencia de proyectos inconclusos en distintos puntos del estado, especialmente en un contexto donde la entidad se prepara para eventos de alcance internacional.

Andrés Mijes critica obras inconclusas en Nuevo León

El presidente municipal cuestionó que existan trabajos que permanecen detenidos o con avances mínimos, pese a que representan inversiones importantes.

Escobedo impulsa acciones ambientales y espacios públicos dignos. (cortesía)

Asimismo, señaló que esta situación impacta directamente en la calidad de vida de la población, al generar problemas de movilidad, afectaciones económicas y molestias para las familias.

Entre los casos mencionados, hizo referencia a proyectos viales que han incrementado su costo sin ser concluidos, lo que refleja una falta de planeación y compromiso con la ciudadanía.

Escobedo impulsa espacios verdes

En el mismo evento, Andrés Mijes encabezó la plantación de árboles nativos como parte del programa Pulmones Comunitarios, iniciativa que busca ampliar las áreas verdes y mejorar el entorno urbano.

Escobedo impulsa acciones ambientales y espacios públicos dignos. (cortesía)

La actividad contó con la participación de vecinos de la colonia, quienes se sumaron a la recuperación de espacios públicos mediante la siembra de árboles en la plaza principal del sector.

Finalmente, reiteró que el desarrollo del estado debe basarse en proyectos que se concluyan y funcionen correctamente, asegurando que el crecimiento urbano esté acompañado de resultados tangibles para la población.