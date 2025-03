A través de redes sociales dos jóvenes se viralizaron luego de que compartieran que, pese a tener su marcado acento yucateco, no pudieron convencer al personal del Cenote San Ignacio que eran locales.

Mediante un video los jóvenes originarios de Yucatán compartieron su graciosa experiencia, en donde ambos tomaron gracia el momento que vivieron al intentar ingresar al Cenote San Ignacio.

Y es que cabe recordar que las autoridades de Yucatán brindan una tarifa especial para los residentes locales en los lugares turísticos, la cual ambos jóvenes pretendían hacer válida en el Cenote San Ignacio.

Mediante un video compartieron que al momento de comprar las entradas les solicitaron su credencial INE para comprobar que eran residentes del estado de Yucatán.

Esta situación fue tomada con gracia por lo jóvenes, quienes ironizaron con esta petición.

“Nos están pidiendo aquí en el Cenote San Ignacio nuestro INE para ver si somos locales...”, comentó uno de los jóvenes.

Entre risas ambos detallaron cómo les solicitaron su credencial para verificar que sí eran locales en Yucatán.

“Nos preguntan ¿son locales? Sí... ¿Tienen manera de comprobarlo? (risas) No ves como hablamos como cucho de Don Gato y no vaya a ser holandés. No vaya a venir de Noruega"

