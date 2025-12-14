La muerte de la influencer Mary Magdalene tras una extraña caída en un hotel en Tailanda, conmocionó a los internautas.

Su muerte ocurrió el pasado 9 de diciembre al interior de un hotel en la región de Patong, Phuket, Tailandia.

Ahora. las autoridades de ese país indagan su muerte mientras que la noticia fue confirmada por su hermano.

¿Quién era Mary Magdalene?

Denise Ivonne Jarvis Gongora, conocida como Mary Magdalene, era una influencer con miles de seguidores en sus redes sociales.

Mary Magdalene, influencer que murió en Tailandia (@marymagdalene.art)

¿Qué edad tenía Mary Magdalene?

Se sabe que Mary Magdalene nació un 19 de febrero de 1992, originaria de Vancouver, Canadá.

Al momento de su muerte tenía 33 años de edad.

¿Quién era el esposo Mary Magdalene?

Los datos de si Mary Magdalene estaba casada no son públicos, por lo que no se sabe si tenía esposo o alguna pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal era Mary Magdalene?

Al tener la fecha de nacimiento de Mary Magdalene como un 19 de febrero de 1992, según el calendario astrológico era del signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tuvo Mary Magdalene?

Se desconoce si Mary Magdalene, influencer y creadora de contenido, tenía hijos o no.

¿Qué estudió Mary Magdalene?

No se sabe cuál era el máximo grado de estudios de Mary Magdalene, pero se dice que abandonó la escuela por el arte.

¿En qué ha trabajado Mary Magdalene?

Los trabajos de la influencer Mary Magdalene van encaminados a la creación de contenido en diversas redes sociales.

Asimismo, ella compartía su talento en la pintura.

Quién era Mary Magdalene, influencer que murió en Tailandia tras una extraña caída (Mary Magdalene en Instagram)

Mary Magdalene, la influencer que murió en Tailandia tras una extraña caída

Mary Magdalene murió el pasado 9 de diciembre en Phuket, Tailandia, tras caer desde el noveno piso de un hotel en Patong.

Información del medio Daily Mail sugiere que la influencer estaba de visita en el país para asistir a un evento deportivo cuando cayó por este noveno piso y murió.

Personal del hotel reporta haberla encontrado en el estacionamiento a las 13:30 horas (tiempo local), según el capitán de policía Channarong Prakongkuea, de la comisaría de Patong.

Autoridades de Tailandia continúan investigando su muerte de este noveno piso, mientras que su hermano Iván, confirmó a sus seguidores el deceso de la influencer.