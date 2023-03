Natanael Cano tuvo un fuerte accidente al practicar motocross hace tres meses, pero eso no fue lo peor y confiesa que llegó a pensar que ‘no la iba a librar’.

A inicios de diciembre de 2022, Natanael Cano fue hospitalizado tras sufrir un accidente de motocicleta en Sonora.

El cantante de ‘corridos tumbados’ cuenta que se accidentó, mientras trataba de hacer una acrobacia.

Afortunadamente el percance no pasó a mayores, pero presentó una lesión grave en la pierna y le colocaron un fijador externo tras sufrir dos fracturas.

El cantante dio una conferencia de prensa por su próximo concierto en el Auditorio Nacional, el 30 de mayo.

Natanael Cano fue cuestionado sobre su estado de salud, pues acudió en muletas y con un aparato ortopédico.

Natanael Cano menciona que a tres meses de su accidente en motocross, el 13 de marzo tendrá una cirugía para que le retiren el fijador externo de la pierna.

El cantante de 21 años de edad, narra que se fracturó la tibia y el peroné, por lo que esta situación lo volvió más disciplinado.

“No estoy en riesgo de perder el pie, no estoy en riesgo de no volver a caminar, no estoy en riesgo de que mi pie no quede bien”

Natanael Cano