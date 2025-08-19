El ISSSTE Morelos realizó un traslado aéreo desde el Hospital “Dr. Rafael Barba Ocampo” en Cuautla, hacia el Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Emiliano Zapata.

El objetivo fue garantizar la atención de una paciente en condición crítica, tras complicaciones en el parto.

ISSSTE Morelos brinda atención médica de emergencia

El ISSSTE Morelos informó que la mujer de 36 años fue sometida a una cesárea tras presentar parto prolongado y disminución de movimientos fetales.

Durante el procedimiento sufrió una hemorragia severa que fue controlada por el equipo médico antes de determinar su traslado.

Por la complejidad del caso, se decidió su ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Emiliano Zapata.

El traslado aéreo se efectuó el miércoles 13 de agosto a las 16:26 horas, con personal del ISSSTE Morelos especializado para resguardar la vida de la paciente.

Resultado del traslado aéreo tras del ISSSTE Morelos

El ISSSTE Morelos dio a conocer que ahora la mujer ya se encuentra estable y bajo observación, gracias a la coordinación entre ambas unidades médicas.

Finalmente, la institución reiteró que en el marco del segundo piso de la Cuarta Transformación se garantiza atención oportuna y de calidad.