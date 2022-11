Uriel Carmona, fiscal de Morelos, informó que ya se entregó la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda a la Ciudad de México (CDMX).

En entrevista para Así las cosas, Uriel Carmona aclaró que se tardó en entregar la carpeta a su homóloga, Ernestina Godoy, debido a que hacía falta integrar, de manera física, varios trabajos de investigación.

Así mismo, Uriel Carmona aseguró que se entregó todo lo investigado en Morelos, como la actividad telefónica de Rautiel “N” y otras 10 personas que estuvieron cerca de Ariadna Fernanda el último día que fue vista con vida.

De acuerdo con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, se entregó a la fiscalía de la CDMX una carpeta de investigación “muy completa” con un acervo probatorio importante.

En esta carpeta respecto al caso de Ariadna Fernanda y su feminicidio, se encuentra una investigación sobre una intervención telefónica y geolocalización de aparatos telefónicos autorizada por un juez, de Rautiel “N”, Vanessa “N” y otras 10 personas.

Uriel Carmona aseveró que “ya van a conocer oficialmente” en la CDMX la necropsia presentada por los legistas del gobierno de Morelos, que será complementaria a la hecha en la capital del país.

Por otra parte, Uriel Carmona aseguró que de su parte no hay confrontación con nadie, a pesar de los señalamientos que ha hecho la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, aseguró que no está encubriendo a nadie y que no tiene ninguna razón para “tapar” a alguien.

“De nuestra parte no hay ninguna confrontación con ninguna autoridad…nosotros no steam os encubriendo a nadie, no tenemos razón para hacerlo”

Uriel Carmona, fiscal de Morelos