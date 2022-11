Cuauhtémoc Blanco pidió a los diputados locales reflexionar sobre sí Uriel Carmona debe seguir como fiscal de Morelos, tras lo que ha ocurrido con el feminicidio de Ariadna Fernanda.

El fiscal Uriel Carmona fue acusado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, de intentar encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda por nexos con Rautel “N”, lo que llevó a la Fiscalía Morelos determinar que la joven murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración.

Por toda esta situación, el gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió a las y los diputados del Congreso del Estado valorar la permanencia del fiscal Uriel Carmona y también por la falta de resultados en otras carpetas de investigación.

Cuauhtémoc Blanco: destitución de Uriel Carmona depende del Legislativo

Cuauhtémoc Blanco, quien este 8 de noviembre estuvo de gira por el sur de Morelos, dijo que la destitución del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) es una atribución que compete directamente al Poder Legislativo.

“No me toca a mí separarlo o destituirlo del cargo, son los diputados quienes deben tomar esa decisión”. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos

Además, el gobernador de Morelos secundó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la carpeta de investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda.

Esto con el objetivo de que se esclarezcan las investigaciones correspondientes y se castigue a quienes resulten responsables de su feminicidio.

“Que lo tome la Fiscalía General de la República, saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto; siempre le he dicho al fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto… entonces, ojalá y se resuelva en la Fiscalía General de la República, creo que sería muy importante”, afirmó.

Uriel Carmona (La Crónica Morelos)

Las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco se suman a las del diputado presidente del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez, quien afirmó que pedirán al fiscal estatal, Uriel Carmona, una aclaración sobre la discrepancia entre las necropsias practicadas por:

El Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Morelos y

el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

En Morelos, Uriel Carmona fue elegido por las dos terceras partes del Congreso del Estado mediante una terna enviada por el gobernador en turno.

Es por eso que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso exhortó al fiscal Uriel Carmona a trabajar en conjunto con la Fiscalía de la CDMX y que explique la diferencia entre las necropsias realizadas a Ariadna Fernanda.

Gobierno de Morelos pedirá destitución del fiscal Uriel Carmona

Antes de las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, el secretario de gobierno, Samuel Sotelo Salgado señaló que el Gobierno de Morelos analiza pedir la destitución del fiscal Uriel Carmona.

Y aseguró que las acusaciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, los tomó por sorpresa, ya que tenían la información de la Fiscalía de Morelos, que daban por cierta.

De acuerdo con Sotelo Salgado, no está dentro de las facultades del gobernador Cuauhtémoc Blanco destituir al fiscal, solo solicitarlo y que es atribución única del Congreso local nombrar o quitarlo.

Protesta por justicia para Ariadna (Margarito Pérez Retana)

¿Qué ha pasado con el feminicidio de Ariadna Fernanda?

Ariadna Fernanda López, joven de 27 años de edad, fue localizada muerta en la carretera La Pera - Cuautla en Morelos, el 31 de octubre pasado.

Por el feminicidio de Ari, hay dos personas detenidas: Rautel “N” y Vanessa “N”, las últimas personas con quien la joven estuvo la noche del domingo 30 de octubre en la colonia Roma de la CDMX.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, en el departamento del hombre se encontraron manchas de sangre que ya investigan si se pertenece a Ariadna; además, Claudia Sheinbaum presentó un video que demuestra que Rautel habría metido a su coche ya sin vida a la joven y llevado a Morelos.

La Fiscalía capitalina exigió, desde el domingo pasado, que la Fiscalía de Morelos decline de su competencia en la investigación; y según Uriel Carmona, en las próximas horas se enviará la carpeta a la capital para que se continúe con las diligencias.