Cuauhtémoc Blanco entrega Premio Estatal de la Juventud 2021

México.- El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2021.

Hasta el Centro Cultural Teopanzolco llegaron los hombres y mujeres jóvenes que se han destacado en distintos rubros y que trabajan a favor de la población de Morelos.

El premio se entregó a través del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN) como un estímulo para que cumplan sus metas y no dejen de creer en sus ideales, entre los que se contempla una mejor sociedad.

Cuauhtémoc Blanco aprovechó para dirigirse a los padres de familia y pedirles respaldo para los jóvenes y a la vez felicitó a los galardonados por su esfuerzo.

En su mensaje destacó la importancia de la humildad y les pidió nunca rendirse por sus sueños, como fue su propio caso.

“Sigan luchando por lo que quieren y no pierdan la humildad, ustedes tienen la oportunidad de cambiar el país, el que persevera alcanza... muchas felicidades, este es el gran esfuerzo de todos ustedes, yo fui joven igual que ustedes, nunca me rendí y siempre quise ser futbolista, no fue nada fácil”

Cuauhtémoc Blanco. Gobernador Morelos