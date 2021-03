Cuauhtémoc Blanco señaló que Giovani Dos Santos siempre ha sido un gran jugador, por lo que espera que se ponga las pilas.

La carrera de Giovani Dos Santos ha ido a la baja de manera drástica en los últimos años y al respecto habló Cuauhtémoc Blanco, quien sabe bien la calidad que el jugador del América tiene sobre el terreno de juego.

En entrevista con TUDN, el 'Cuauh' aseguró no saber qué es lo que le pasa al mayor de los Dos Santos, a quien considera un gran jugador, por lo que espera que pronto "se ponga las pilas" y recupere su mejor nivel.

"Yo no sé qué le pasa a Giovani, a mí siempre se me ha hecho un jugadorazo, no sé realmente que le está pasando, pero yo lo veo con esa alegría que cuando yo lo conocí en la selección, pero en la cancha no lo veo. Ojalá se ponga las pilas, todavía le falta camino por recorrer" Cuauhtémoc Blanco

Giovani Dos Santos Adrian Macias/Mexsport

Cuauhtémoc Blanco quiere al Giovani que compararon con Ronaldinho

El ídolo del América y de la Selección Mexicana señaló que le gustaría volver a ver a Giovani Dos Santos como en su mejor momento, cuando se atrevía a encarar, ganaba por velocidad y tenía un gran disparo de larga distancia, razones por las que lo llegaron a comparar con Ronaldinho.

"Quiero ver a ese Giovanni que encaraba, que era rápido, que se quitaba a uno, a dos, tú lo veías en el Barcelona y la verdad que sorprendía cuando lo dejaban jugar, bueno, hasta lo llegaron a comparar con uno de los grandes (Ronaldinho)" Cuauhtémoc Blanco

La carrera de Giovani Dos Santos, a la baja desde que salió de Europa

Es común que el futbolista que decide dejar el futbol de Europa tenga un mejor rendimiento en el futbol de este continente; no obstante, el caso de Giovani Dos Santos ha sido completamente opuesto.

Y es que desde que dejó al Villarreal, equipo con el que vivió su mejor momento en Europa, Gio no ha vuelto a ser el mismo. Con el Galaxy de Los Ángeles tuvo una buena temporada, pero las posteriores fueron malas, tanto que el equipo decidió rescindirle el contrato.

Fue entonces cuando América le dio la oportunidad de recuperar su mejor forma; no obstante, el mayor de los Dos Santos, entre lesiones y bajo nivel, ha dejado mucho qué desear como jugador azulcrema.