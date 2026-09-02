Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, informó que aún desconocen el paradero del chofer de la pipa que provocó una explosión de gas en la colonia Las Granjas, Cuernavaca, Morelos, a inicio de mes.

“No tenemos todavía esa investigación sobre la ubicación. Tenemos que determinar primero los cómo, cuál fue la causa de los hechos...” Fernando Blumenkron Escobar. Fiscal de Morelos

La empresa Tomza Gas Titanium S.A. otorgó información a las autoridades sobre el chofer pero aún sigue prófugo de la justicia.

La Fiscalía de Morelos no ha emprendido la investigación sobre la ubicación del chofer la pipa de Tomza pues primero busca establecer las causas de la explosión ocurrida el 6 de agosto pasado.

FGR y Fiscalía de Morelos realizan más de 290 periciales por explosión en de pipa en Cuernavaca

Sobre la investigación para determinar el origen de la explosión, Fernando Blumenkron Escobar dijo que en próximos días se van a tener los resultado de las periciales llevadas a cabo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento se han realizado 290 intervenciones periciales realizadas por la FGR y la Fiscalía de Morelos tras la explosión de gas ocurrida el 6 de agosto en la calle Francisco Villa, de la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

Las periciales de la FGR buscan esclarecer los hechos y las periciales de la Fiscalía de Morelos buscan determinar los daños y su posible reparación.

¿Alistan acuerdo mediante justicia alternativa para víctimas de explosión en Cuernavaca?

El fiscal de Morelos detalló que hasta ahora se tienen 14 carpetas con acuerdo reparatorio, aceptados por las víctimas, las cuales se encuentran en el Centro de Justicia Alternativa (CJA).

En cuanto a las denuncias de las víctimas estas se iniciaron por delitos como: