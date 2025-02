Por matar a Milagros Monserrat Meza en agosto de 2023, el feminicida que fue detenido tan solo unos días después de haber cometido el atroz crimen, fue condenado a una fuerte sentencia.

Hoy martes 11 de febrero se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual el juez encargado del caso, ordenó una fuerte sentencia en contra de Miguel de Jesús Octavio, el responsable del feminicidio.

Pero, ¿cuál fue la condena que el juez fijó en contra del feminicida que asesinó a Milagros Monserrat Meza en calles de León, Guanajuato? Te contamos los detalles de la sentencia.

A pesar de este caso, en el más reciente informe sobre la violencia feminicida en el país con datos de diciembre de 2024, Guanajuato no se incluyó en la lista de los 5 estados con más feminicidios en México.

Milagros Monserrat Meza: Dan fuerte sentencia contra su feminicida

En la continuación del caso de Milagros Monserrat Meza, quien fue asesinada en agosto de 2023 en calles del municipio de León, Guanajuato, autoridades judiciales ordenaron una fuerte sentencia contra el feminicida.

Lo anterior debido a que el juez encargado del caso determinó condenar a 50 años de cárcel a Miguel de Jesús Octavio, el sujeto que apuñaló y terminó con la vida de Milagros Monserrat Meza.

Además de la fuerte sentencia de 50 años de cárcel, el juez resolvió que el feminicida debe cumplir con el pago de 518 mil pesos con concepto de reparación del daño moral que le ocasionó a la familia de la joven.

De esa manera, el impartidor de justicia rechazó la petición de la defensa del feminicida, la cual había solicitado una sentencia de 30 años de prisión, argumentando que el caso se trató de un homicidio y no un feminicidio.

Ante dichos alegatos, la Fiscalía General del Estado presentó una serie de testimonios por medio de los cuales quedó demostrado que sí fue un feminicidio, pues el culpable es un hombre que odia a las mujeres.

Como parte de los elementos de prueba que se presentaron, se incluyeron testimonios en los que se sostuvo que Miguel de Jesús Octavio acosó y amenazó a una mujer que años atrás se había negado a salir con él.

Milagros Monserrat Meza: Feminicida la mató en agosto de 2023

La mañana del 10 de agosto de 2023, Milagros Monserrat Meza caminaba en calles de la colonia Granada, en el municipio de León, Guanajuato, debido a que se estaba dirigiendo a su trabajo.

Sin embargo, durante el trayecto que realizaba en pleno día de su cumpleaños, la mujer de 40 años de edad fue interceptada por Miguel de Jesús Octavio, quien sin ningún motivo se abalanzó hacia ella y la acuchilló.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el sujeto asestó al menos 5 puñaladas contra Milagros Monserrat Meza, quien murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque.

El ataque feminicida quedó captado en un video que causó indignación incluso internacional, debido que en él se muestra la saña de la agresión que terminó con la vida de Milagros Monserrat Meza.

En un primer momento, se especuló que el ataque feminicida se habría producido por un intento de robo, pero dicha hipótesis fue desechada más tarde ante la falta de evidencias de un supuesto asalto.

En cambio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato concluyó que además de no ser un robo, no existía relación previa entre la víctima y el agresor, por lo cual clasificó el delito como “feminicidio no íntimo”.

Cabe resaltar que el feminicida fue detenido un día después del atroz crimen y en su declaración confesó no solo ser el responsable, sino que dijo sentirse arrepentido de haber cometido el ataque.