La tarde de este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, tuvieron una reunión para establecer las nuevas estrategias para el desarrollo del estado.

Miguel Ángel Navarro Quintero busca que Nayarit tenga un mejor desarrollo

Durante su reunión, los mandatarios buscaron nuevas oportunidades para fortalecer cada uno de los municipios y consolidar una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el fin de convertir a la entidad como un Polo Desarrollado en el país.

La presidenta de México visitó Nayarit con el fin de buscar nuevas estrategias en beneficio de la entidad (Cortesía)

El gobernador de Nayarit destacó la apertura de la presidenta de México ante el diálogo para impulsar nuevos proyectos con el propósito de garantizar una prosperidad compartida entre bienestar social y crecimiento económico con justicia.

Miguel Ángel Navarro concluyó el encuentro señalando que durante su administración se mantendrá un diálogo con el gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Nayarit.