De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Michoacán se consolidó como el segundo estado con mayor crecimiento económico, al registrar un incremento del 3.8% durante el segundo trimestre del 2025.

El desempeño colocó a la entidad como cuarto nivel nacional en contribución al crecimiento económico general del país durante abril a junio.

Sectores clave impulsan la economía en Michoacán

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, explicó que el crecimiento de Michoacán se sustenta en tres pilares:

Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades terciarias

Las actividades primarias como la agricultura, ganadería y pesca, registraron un incremento del 12.5%, consolidándose como el principal motor económico del estado.

El desarrollo económico de Michoacán avanza con visión y resultados (Cortesía)

Mientras que las actividades secundarias, que incluyen la industria manufacturera, la construcción y la generación eléctrica, incrementaron al 5%.

Por su parte, las actividades terciarias, relacionadas con el comercio, servicios y turismo, crecieron un 1.7%, reflejando estabilidad y confianza.

Finalmente, se dio a conocer que durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán ha generado 36 mil 727 nuevos empleos, lo que representa un crecimiento cercano al 8%, alcanzando por primera vez la cifra histórica de más de 500 mil trabajadoras y trabajadores registrados ante el IMSS.