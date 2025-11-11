El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que durante octubre se alcanzaron 501 mil 469 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra sin precedentes en la historia del estado.

El mandatario destacó que durante su administración se han generado 36 mil 727 empleos, lo que representa un incremento del 7.9% respecto al inicio de su administración.

Alfredo Ramírez asegura un crecimiento constante en Michoacán

Durante una conferencia de prensa, el gobernador reconoció a los sectores empresariales y productivos por su compromiso en la creación de fuentes de empleo formal, ya que aseguró que “pagar la quincena no basta si no se garantiza seguridad social, prestaciones y fondo de retiro”.

Michoacán rompe récord con más de 500 mil empleos formales registrados ante el IMSS (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que este hecho cumple la meta trazada por el gobierno de alcanzar medio millón de trabajadores formales en la entidad.

De acuerdo con las cifras del IMSS:

En octubre de 2021 Michoacán contaba con 466 mil 916 empleos

En 2022 aumentó a 477 mil 361

En 2023, alcanzó 488 mil 69

En 2024, sumó 491 mil 783

Y en 2025, llegó a 501 mil 469 empleos

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMC), Alejandro Vargas, reconoció la inversión del Gobierno estatal en infraestructura, señalando que más del 90% de las obras son realizadas por empresas michoacanas, lo que impulsa el crecimiento económico.

Michoacán rompe récord con más de 500 mil empleos formales registrados ante el IMSS (Cortesía)

Finalmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Roberto Santillán, celebró el esfuerzo conjunto para impulsar la formalización laboral, felicitando al gobierno por superar la barrera del medio millón de empleos.