Autoridades de Michoacán realizaron un operativo de seguridad en la comunidad de La Cantera, en el municipio de Salvador Escalante, el cual tuvo como resultado la neutralización de dos presuntos agresores.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, tras el enfrentamiento se desencadenaron actos vandálicos en diversos puntos del estado, entre ellos la quema de vehículos para bloquear vialidades y afectar la movilidad de la población.

Michoacán realiza trabajo coordinado con fuerzas federales

El funcionario detalló que elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil se movilizaron de inmediato para retirar los vehículos incendiados, restablecer el tránsito y garantizar condiciones de seguridad.

El secretario enfatizó que la presencia operativa se mantiene activa en todo el territorio estatal con acciones preventivas que buscan inhibir nuevos incidentes.

Con estas estrategias, el gobierno de Michoacán reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para fortalecer la estrategia de seguridad, devolver la calma a la población y garantizar que los hechos violentos no interrumpan la vida cotidiana.