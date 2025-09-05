El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramirez Bedolla, visitó el Instituto Michoacano de Oncología para inaugurar dos nuevos equipos médicos que ayudarán a combatir mejor el cáncer en la entidad.

El mandatario presentó un acelerador lineal y un Pet Scan, equipos de vanguardia en el país para detectar y tratar el cáncer que pondrán fin a la lista de espera en el estado al duplicar la capacidad de atención.

Ramírez Bedolla destacó que el equipo tuvo un costo de 165 millones de pesos pero la inversión vale la pena porque se trata de aparatos únicos en el estado de Michoacán que evitarán que los habitantes del estado se trasladen a otros lados para recibir atención.

“La atención será inmediata. Se elimina la lista de espera de pacientes con cáncer; la capacidad diaria de atención pasa de 80 a 200 pacientes, es decir que se aumenta un 150 por ciento. Y es gratuito para pacientes sin seguridad social, mediante el IMSS Bienestar” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Nuevo equipo oncológico beneficiará a pacientes de varias instituciones

Alfredo Ramírez Bedolla detalló que los equipos serán operados por un grupo de técnicos y radiólogos certificados, quienes cuentan con el entrenamiento necesario.

Con la puesta en operación, cientos de mujeres, hombres, niñas y niños con cáncer tendrán una excelente atención y mayor esperanza de vida, que actualmente se encuentra en un 85 por ciento.

“No puede esperar la atención en el tema de oncología y atención al cáncer”, afirmó, para explicar que los nuevos equipos son de alta precisión, es decir, que tratan tumores cancerígenos milimétricos sin dañar otros órganos y tejidos sanos, de manera menos agresiva y más efectiva.

También son versátiles, ya que permiten irradiar órganos complejos, incluso en movimiento, como el hígado o los pulmones; y eficientes, al tratar varias zonas del cuerpo en una sola sesión, puntualizó Ramírez Bedolla, al informar que podrán atender pacientes del IMSS, ISSSTE y del sector privado con servicio subrogado.