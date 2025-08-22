Alfredo Ramírez Bedolla inició trabajos de coordinación con la Conagua, para construir o rehabilitar infraestructura hidráulica en municipios de las cuencas del lago de Pátzcuaro, río Duero y Morelia-Queréndaro.

El objetivo es conservar cuerpos de agua y optimizar el uso del recurso.

Alfredo Ramírez Bedolla detalla rehabilitación y construcción de plantas

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó propuestas para rehabilitar 15 plantas de tratamiento en la cuenca del lago de Pátzcuaro.

Asimismo, se rehabilitarán 13 en la del río Duero y se construirá la segunda etapa de la planta de Jacona, orientadas a sanear aguas residuales con fines agrícolas.

Alfredo Ramírez Bedolla anuncia modernización agrícola

Alfredo Ramírez Bedolla anunció que acordó con Conagua tecnificar los módulos II, III y IV del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro y el manantial Chapultepec.

Esto beneficiará a más de 2 mil hectáreas de superficie agrícola y promoverá el uso eficiente del agua en el sector.

Conagua apoya Plan Nacional Hídrico

Efraín Morales, director general de Conagua, respaldó las propuestas del Plan Nacional Hídrico y destacó que, como parte de este, se prioriza el derecho humano al agua y la eficiencia agrícola.

Finalmente, dijo que se revisarán los proyectos para iniciar obras durante este mismo año.