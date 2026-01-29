Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, anuncia compromiso

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo en el gabinete de Claudia Sheinbaum, anunció en días recientes su compromiso con el abogado Iván García Juárez.

Fue el pasado 18 de enero de 2026, día en el que cumplían tres años de relación, cuando la secretaria de Turismo se comprometió con el también titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala (PROPAET).

Desde ese día, Josefina Rodríguez Zamora ha portado felizmente su anillo de compromiso y, aunque todavía no hay fecha oficial para la boda, se espera que el festejo sea en Tlaxcala para el 2027.

Él es Iván García Juárez, prometido de la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora

Iván García Juárez es un funcionario público que actualmente se desempeña como titular de PROPAET, organismo encargado de vigilar y hacer valer el cumplimiento de leyes ambientales.

Iván García Juárez

En ese cargo, el prometido de Josefina Rodríguez Zamora ha ofrecido información sobre acciones y casos relacionados con denuncias de maltrato animal, inspecciones y sanciones ambientales.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora pertenece desde el 1 de octubre de 2024 al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de Turismo.

Con su nombramiento, Josefina Rodríguez Zamora se convirtió en la persona más joven en ocupar el cargo, con apenas 35 años de edad.