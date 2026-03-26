Correos de México anunció la reactivación del envío de paquetería hacia Estados Unidos a partir del 25 de marzo de 2026, luego de varios meses de suspensión.

El servicio regresa con un esquema que incorpora nuevas disposiciones fiscales y operativas, derivadas de cambios en las políticas de importación del gobierno estadounidense.

El ajuste responde, en particular, a la Orden Ejecutiva 14324, la cual obligó a redefinir los procesos logísticos para cumplir con mayores requisitos de verificación en aduanas.

Nuevos requisitos para envíos de México a Estados Unidos

Aunque el servicio se reactivó sin incrementos en las tarifas base, se aplicará un impuesto del 10% sobre el valor declarado de la mercancía. Este cargo aplica para paquetes con un valor máximo de 800 dólares y un peso de hasta 20 kilogramos.

La administración de Correos de México confirmó que las tarifas por transporte y logística nacional se mantienen sin aumento para los usuarios.

Por su parte, la directora general, Violeta Abreu González, detalló que será obligatorio declarar el valor del envío, con un mínimo de 150 pesos, así como proporcionar datos de contacto digitales tanto del remitente como del destinatario.

Controles postales también se aplican en otros países

El endurecimiento de los controles no es exclusivo de México. Países como Alemania, Canadá y Japón también han ajustado sus operaciones postales para cumplir con nuevos estándares internacionales de supervisión.

La normativa exige especificar el país de origen de cada artículo y completar formularios detallados para evitar retenciones en aduanas.

En contraste, la correspondencia tradicional, como cartas y documentos sin valor comercial, mantiene su exención tributaria, por lo que seguirá operando sin cargos adicionales.