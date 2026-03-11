Correos de México, en colaboración con Mexicana de Aviación, anunció que durante marzo 2026 se ampliarán las rutas aéreas estratégicas en Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Mérida.

Con esta estrategia se busca agilizar los tiempos de entrega y fortalecer el servicio de correspondencia y paquetería a nivel nacional.

Correos de México y Mexicana amplían red de rutas aéreas para paquetería

El acuerdo estratégico aprovecha la conectividad de la aerolínea estatal para modernizar la red de distribución del Servicio Postal Mexicano. La integración de estados como Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán responde a la intensa actividad económica y productiva de estas entidades.

El principal beneficio para los usuarios será la reducción del tiempo de tránsito, que pasará de un promedio de tres días a tan solo 24 horas. Esto será posible gracias a la programación de un vuelo diario de carga de Mexicana, garantizando el despacho inmediato de la materia postal.

La colaboración entre ambas instituciones comenzó el año pasado en Tijuana, donde se implementó el transporte aéreo de correspondencia.

Correos de México y Mexicana reducen tiempos de entrega a 24 horas con nuevas rutas. (Cortesía)

Entre febrero de 2025 y febrero de 2026 se enviaron 45 mil 594 piezas, con un peso superior a 302 mil kilogramos, lo que demuestra la viabilidad operativa del modelo.

Gracias a este convenio se ha logrado un servicio más ágil en Tijuana y se prevé ampliar las rutas conforme Mexicana extienda sus destinos en modalidad de carga.

Con esta alianza, ambas instituciones avanzan en la construcción de un sistema logístico más ágil, eficiente y competitivo en beneficio de las y los usuarios.