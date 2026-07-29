El equipo mexicano integrado por el chef candidato Raúl Soto, el commis Jorge Alejandro Salas Pereyra y el coach Édgar Román, aseguró uno de los cinco lugares disponibles para representar al continente americano en la gran final del Bocuse d’Or 2027, uno de los concursos de alta cocina más importantes del mundo.

La clasificación se logró durante el Bocuse d’Or Americas 2026, celebrado en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de Nueva Orleans, donde compitieron equipos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y México.

La delegación de México competirá en la final mundial los días 24 y 25 de enero de 2027 en Lyon, Francia, como parte de Sirha Lyon.

Gerardo Rivera participa como jurado en el Bocuse d’Or Americas 2026

El chef corporativo de Posadas, Gerardo Rivera, formó parte del jurado de la competencia continental, aportando su experiencia en la evaluación de los participantes.

Que México haya asegurado nuevamente su lugar en la final mundial es motivo de enorme orgullo. Este resultado es reflejo de la disciplina, el talento y la preparación de una nueva generación de cocineros que está llevando nuestra gastronomía a los escenarios más importantes del mundo. Creo profundamente en el poder de la cocina mexicana para generar identidad, conectar culturas y ofrecer experiencias memorables. Gerardo Rivera, chef corporativo de Posadas

Con más de 38 años de trayectoria, Gerardo Rivera ha representado a México como competidor y jurado en competencias culinarias en países como Francia, Uruguay y Chile. En 1999 obtuvo el noveno lugar en la final mundial del Bocuse d’Or celebrada en Lyon, uno de los mejores resultados alcanzados por el país en este concurso.

México clasifica a la final del Bocuse d’Or 2027 en Lyon. (cortesía )

México recibe reconocimiento por su propuesta gastronómica

Además de conseguir el pase a la final, México obtuvo el premio especial por el tema en plato, reconocimiento que distingue la creatividad, el dominio técnico, la identidad gastronómica y la calidad de la presentación de los platillos; Estados Unidos obtuvo el primer lugar, seguido por Canadá y Colombia, mientras que México y Argentina completaron los cinco países clasificados.

La participación de Gerardo Rivera también forma parte de la estrategia de Posadas para impulsar el desarrollo del talento culinario mexicano mediante la capacitación continua de sus equipos y el fortalecimiento de propuestas gastronómicas que integran ingredientes locales, identidad regional y técnicas contemporáneas.

México clasifica a la final del Bocuse d’Or 2027 en Lyon. (cortesía )

Asimismo, Posadas promueve la formación continua de sus equipos de cocina y la transmisión de conocimientos entre generaciones, como parte de una estrategia que busca fortalecer la profesionalización del sector y mantener a la gastronomía como uno de los principales diferenciadores de la hospitalidad mexicana.