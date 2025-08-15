Una historia de película vivió Mazatlán, Sinaloa hoy jueves 14 de agosto 2025, cuando un grupo de narcos levantaron a un hombre que era trasladado en una ambulancia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Sin embargo, los criminales dieron cuenta que habían confundido con alguien más al hombre que previamente habían secuestrado, por lo que finalmente decidieron llevarlo y abandonarlo frente a un hospital del ISSSTE.

Estos hechos se dan en medio de la violencia que vive Sinaloa, la cual mantiene a la entidad dentro del listado de los 5 estados más peligrosos de México.

Mazatlán: Narcos levantan a hombre que era trasladado en ambulancia; lo llevan al hospital porque se confundieron

Un grupo de narcos secuestraron la tarde de este miércoles a un hombre que era trasladado de emergencia en una ambulancia del ISSSTE.

Los hechos sucedieron sobre la avenida Paseo del Pacífico, cuando la ambulancia fue interceptada por hombres armados que de manera violenta secuestraron al hombre que estaba al interior.

Para su fin realizaron varios disparos al aire, lo que provocó que el personal médico que viajaba en la ambulancia presentara un cuadro de crisis nerviosa.

En tanto, la víctima, identificada como Antonio “N” de 70 años de edad, resultó que no era el blanco que buscaban los criminales.

Así, al dar cuenta de que lo habían confundido con alguien más, los narcos decidieron regresar al hombre a donde se dirigía, a un hospital del ISSSTE de Mazatlán.

Para ello el hombre fue abandonado a las afueras del hospital, con la intención que recibiera la atención médica por la cual era trasladado en una ambulancia de la que lo sustrajeron.

Sinaloa, entre los 5 estados más peligrosos de México

Como parte del último informe que fue presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se dieron a conocer los datos actualizados correspondientes a la tasa de incidencia delictiva en México durante junio 2025.

De acuerdo con las cifras de homicidios dolosos que se cometieron durante junio de 2024, estas arrojaron que Sinaloa ocupa el tercer entre los 5 estados más peligrosos de México :

Guanajuato: mil 606

Baja California: 910

Sinaloa: 893

Chihuahua: 887

Estado de México: 861