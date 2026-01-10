El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, encabezó la toma de protesta de 439 nuevos delegados y subdelegados municipales, quienes se suman al fortalecimiento y atención directa de las comunidades rurales del municipio.

Los nuevos representantes comunitarios fueron electos mediante convocatoria pública, por autonomía de comunidades indígenas o a propuesta del presidente municipal, y fungirán como el vínculo directo entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal durante el periodo de la Administración 2024-2027.

Los funcionarios trabajarán de manera coordinada con las autoridades municipales para canalizar las principales necesidades de la población sanmiguelense y dar seguimiento a obras, acciones y programas sociales.

Delegados municipales serán enlace clave entre comunidades y el Gobierno de Mauricio Trejo

Durante el acto, Mauricio Trejo dio la bienvenida a los nuevos representantes con el mensaje: “A chambear todos”, al destacar la importancia de su labor como enlace directo con la ciudadanía.

A echarle ganas. Muchas gracias por haber aceptado ayudarme todo el 2026 y todo el 2027. Nosotros vamos a concentrarnos en trabajar. Voy a estar visitando las comunidades para supervisar las obras, para que me digan qué obras hacemos. Vuelve el Trejo que se la pasaba allá afuera con ustedes. Mauricio Trejo

Con este trabajo conjunto, el Gobierno Municipal y la sociedad sanmiguelense atenderán prioridades reales de cada comunidad, principalmente en infraestructura y servicios públicos como:

Redes de distribución de agua potable

Caminos vecinales

Electrificación

Techumbres

Canchas de usos múltiples

Consultas médicas y medicinas gratuitas

Estas acciones, junto con otros programas sociales, abarcarán gran parte del presupuesto municipal 2026, el cual fue aprobado por todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, con el objetivo de beneficiar a las familias del campo sanmiguelense.

Con un espíritu de servicio renovado, San Miguel de Allende refuerza su compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales, priorizando la cercanía, la atención directa y el trabajo en territorio.