La Feria Artesanal de Verano 2025 reunió a 55 artesanos sanmiguelenses en el Jardín Principal, mostrando piezas únicas en lana, latón, madera y otros materiales.

El evento reflejó la esencia y tradición del arte local.

Impacto económico de la Feria Artesanal de Verano 2025

Con ventas superiores a un millón de pesos, la Feria Artesanal de Verano 2025 impulsa la economía local bajo la estrategia de “economía vertical” del presidente municipal Mauricio Trejo.

Este tipo de acciones benefician directamente a las familias artesanas y mejoran su calidad de vida.

Participantes como Yasmín, Matías Ramírez y Rosa María Mendieta destacaron el apoyo municipal y la mayor afluencia turística del evento, para mostrar y vender productos hechos en casa.

Feria Artesanal de Verano 2025, fomento a la economía y tradiciones

La Feria Artesanal de Verano 2025 no sólo conecta creadores y visitantes, sino que también impulsa la economía local y preserva las tradiciones.

Ello, reafirmando el compromiso de San Miguel de Allende con su cultura y desarrollo.