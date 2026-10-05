El presidente municipal de San Miguel Allende, Mauricio Trejo, consolida en San Miguel de Allende un modelo de gobierno que trasciende el balance anual de resultados y se afirma como una forma de dirigir la ciudad con orden, continuidad, resultados y visión de futuro.

El Modelo San Miguel no se limita a una lista de obras, programas o cifras. Representa una manera de gobernar que combina seguridad, agua, turismo, salud, educación, campo, vivienda, servicios públicos, infraestructura y coordinación institucional para sostener el crecimiento de una ciudad que requiere soluciones inmediatas, pero también decisiones de largo plazo.

San Miguel de Allende está funcionando y funcionando bien. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

La frase sintetiza la narrativa de una administración que ha buscado convertir las cifras en resultados visibles para las familias sanmiguelenses: salud para quienes no pueden pagarla, caminos para comunidades rurales, escuelas intervenidas, agua proyectada hacia los próximos años, policía profesionalizada, vivienda accesible y servicios públicos que mantienen a la ciudad en condiciones competitivas.

Esto no se trata de informar nada más de un año; se trata de la diferencia que hemos hecho. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

Esa diferencia, de acuerdo con el mensaje del presidente municipal, Mauricio Trejo, está en haber dado continuidad a decisiones que hoy impactan directamente en la vida cotidiana de la población y en el posicionamiento nacional e internacional de San Miguel de Allende.

Mauricio Trejo consolida el Modelo San Miguel con resultados. (cortesía)

Seguridad, salud y educación forman parte del Modelo San Miguel

En seguridad, San Miguel atraviesa uno de sus mejores momentos. La administración municipal destaca que el 100 por ciento del estado de fuerza cuenta con procesos de control y confianza, además de 26 capacitaciones y unidades especializadas para fortalecer la prevención, la reacción y la inteligencia operativa.

En salud, el Modelo San Miguel se expresa en atención directa a la población mediante terapias de rehabilitación, consultas dentales, sesiones de hemodiálisis, apoyos médicos y acompañamiento a familias que enfrentan situaciones difíciles. Para el presidente municipal, Mauricio Trejo, el valor de estos programas no está únicamente en la estadística, sino en la vida de las personas que recuperan movilidad, salud y dignidad.

Hoy hay gente sin recursos que camina, que mueve bien sus manos y que no necesitó una silla de ruedas porque la atendieron, la rehabilitaron a tiempo. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

En educación, el municipio reporta 10 mil 732 estudiantes beneficiados con infraestructura, además de becas y apoyo al talento local. Estos resultados forman parte de una apuesta por fortalecer escuelas, permanencia escolar y desarrollo de capacidades en niñas, niños y jóvenes sanmiguelenses.

Hemos invertido en infraestructura que beneficia directamente a más de 10 mil 732 alumnos. Eso está en el informe. Esas son cifras oficiales. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

El campo también ocupa un lugar central dentro del Modelo San Miguel. La administración municipal mantiene apoyos con fertilizante, maquinaria y semilla mejorada para productores rurales, en un contexto donde el sector requiere mayor respaldo institucional.

No hay ninguna otra administración que haya apoyado más al campo como nosotros. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

Agua, vivienda, turismo y obra pública, ejes de la visión de futuro

En obra pública e infraestructura, San Miguel avanza con rehabilitación de caminos rurales, mantenimiento vial, espacios deportivos, obras comunitarias y proyectos que fortalecen la conectividad de colonias y comunidades. La visión planteada por el presidente municipal, Mauricio Trejo, no se concentra únicamente en grandes obras, sino en soluciones útiles para la vida diaria.

Yo prefiero una unidad colectiva nueva, yo prefiero las calles limpias, yo prefiero empleo temporal, yo prefiero intervención de escuelas, yo prefiero caminos rurales mantenidos. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

En vivienda, el municipio impulsa proyectos orientados a familias sanmiguelenses, entre ellos 1 mil 200 viviendas en Alebrijes y 256 viviendas adicionales en La Esmeralda. La apuesta es ordenar el crecimiento sin frenar la economía ni dejar fuera a quienes viven y trabajan en San Miguel.

El agua es uno de los puntos centrales de esta visión de futuro. El presidente municipal, Mauricio Trejo, sostuvo que SAPASMA cuenta con capacidad instalada para responder a la demanda futura del municipio.

En turismo, San Miguel mantiene su posición como ciudad reconocida internacionalmente. Para el presidente municipal, ese lugar no se sostiene solo por la belleza del destino, sino por una suma de condiciones: limpieza urbana, seguridad, promoción, cultura, servicios, atención a eventos y coordinación de las áreas municipales.

El presidente municipal, Mauricio Trejo, también fijó postura ante proyectos que han generado preocupación ambiental y urbana, particularmente por su impacto en el territorio y en el futuro hídrico del municipio.

No hay permiso para campo de golf. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

En materia administrativa, el presidente municipal destacó auditorías solventadas, capacitación de servidores públicos y trabajo institucional con el Ayuntamiento. También reconoció la coordinación con el Gobierno del Estado y afirmó que la relación seguirá firme en seguridad, desarrollo social, protección civil, finanzas, proyectos y gestión pública.

Hemos mantenido un Ayuntamiento funcional, un Ayuntamiento donde a nadie se le coarta su derecho por pensar distinto. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

Mauricio Trejo consolida el Modelo San Miguel con resultados. (cortesía)

Al referirse a los medios de comunicación, el presidente municipal, Mauricio Trejo, reiteró su postura sobre el respeto a la libertad de expresión en San Miguel de Allende.

Seguiremos garantizando la libertad de expresión en San Miguel de Allende. Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

De esta manera el presidente municipal, Mauricio Trejo, reafirma la trascendencia de un proyecto político y administrativo que ha buscado darle rumbo a San Miguel desde el orden, la continuidad y los resultados. El Modelo San Miguel se presenta así como una forma de gobernar que va más allá de un informe: una visión de ciudad basada en seguridad, agua, salud, educación, turismo, campo, vivienda, servicios públicos y futuro.