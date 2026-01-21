María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, se reunió con Ernestina Godoy, titular de la FGR, con el objetivo de dar seguimiento a los objetivos de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

La reunión se llevó a cabo en el Parque Nacional de la Justicia, en la Ciudad de México donde también asistió el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña.

Gobierno de Chihuahua da seguimiento a acuerdos de la Mesa de Construcción de Paz

Durante la reunión, Maru Campos compartió los avances y resultados alcanzados en distintos rubros, donde destacó la coordinación con la FGR y con corporaciones federales.

Asimismo, aseguraron fortalecer la presencia local de la FGR, así como la colaboración interinstitucional, y sobre todo agilizar la integración de carpetas de investigación relacionadas con objetivos prioritarios tanto locales como federales.

Finalmente, Maru Campos destacó mantener las puertas abiertas de su administración para mantener una comunicación adecuada con el gobierno federal, con el objetivo de garantizar la paz y asegurar la tranquilidad de los habitantes de Chihuahua.